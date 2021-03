Qczaj ostro do celebrytek: "Nie wrzucajcie gołych dzieci do internetu! To RAJ DLA PEDOFILI!"

Daniel "Qczaj" Kuczaj zdobył popularność dzięki bezkompromisowemu podejściu do życia i oryginalnym relacjom ze swoimi "fitlarwami", jak nazywa najwierniejsze fanki. O trenerze zrobiło się głośno także po coming outcie, którego dokonał rok temu. Odważne wyznanie Qczaja przysporzyło mu wielu zwolenników, którzy cenią trenera za to, że nie owija w bawełnę.

Ciekawe, jak z sympatią znajomych z branży będzie teraz, bo Qczaj dotknął właśnie czułego punktu. Trener opublikował na Instagramie relację, którą nagrał już jakiś czas temu. Zaznaczył, że do przemyśleń "uruchomiła go" pewna celebrytka , której personaliów jednak nie podał. Chodzi o publikowanie w sieci nagich zdjęć własnych dzieci.

Trener słusznie zauważył, że takie treści do pożywka dla pedofilów , którzy nie muszą już nigdzie ich szukać. Qczaj podkreślił, że sam był molestowany w dzieciństwie, więc nie jest to enigmatyczne zagrożenie, które można zignorować.

Gołe dzieci dla nas, zdrowych ludzi... Nam nie przechodzi przez głowę, że takie dziecko może wzbudzić jakieś seksualne instynkty... Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, ja to mówię jako człowiek, który był molestowany w dzieciństwie. Dla pedofili to jest raj, to wzbogacanie dziecięcej pornografii w internecie - powiedział.

Nie muszę obserwować celebrytek, które – obojętnie: czy to kawa latte czy dziecko gołe wrzucone do internetu – zawsze można zarobić - powiedział. Ja nie mam dzieci, ale mówię to z perspektywy człowieka, który sam przeżył najgorszą tragedię w życiu. Nie wrzucajcie gołych dzieci do internetu! Zwłaszcza jak mają dziewczyny po miliony followersów. Gołe dzieci wasze będą narzędziem do masturbowania się takich pedofili!