Qczaj pierwszy raz zabrał głos w sprawie ROZSTANIA z partnerem: "Wszyscy do mnie piszą..."

Qczaj dał się poznać szerszej publiczności jako radosny trener personalny , który swoim zaangażowaniem motywuje innych do aktywności oraz zdrowego trybu życia. W szybkim tempie Daniel Józek Kuczaj zyskał popularność w mediach społecznościowych i został rodzimym celebrytą. Na Instagramie obserwuje go ponad 600 tys. internautów.

Trener od kilku lat jest zdeklarowanym gejem . Do niedawna Qczaj był w związku z tancerzem, który stał się rozpoznawalny za sprawą pocałowania Darii na scenie w Sopocie. Daniel Józek Kuczaj i Tomasz Nakielski chętnie dzielili się z internautami wspólnymi chwilami. W kwietniu zakochani obchodzili rocznicę związku, co też uczcili tańcząc razem na tle Pałacu Kultury .

Qczaj skomentował pogłoski o jego rozstaniu z Tomaszem Nakielskim

Wszyscy do mnie piszą. Nie chcę na razie nic potwierdzać ani zaprzeczać. To jest ostatnie, co jest mi potrzebne przy moim złym stanie psychicznym - przekazał portalowi "Plejada".