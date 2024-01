Qczaj potwierdził (?) ROZSTANIE z partnerem. Wiadomość internautki wyraźnie go rozjuszyła

Qczaj należy do grona nielicznych polskich gwiazd, które dokonały coming outu. Wyznanie prawdy na temat swej orientacji przypadło na czas tworzenia kilkuletniego związku z partnerem, którego tożsamość do tej pory pozostaje tajemnicą. Niespodziewanie rok później trener zadebiutował na ściance u boku poznanego na planie "Mask Singer" tancerza Tomasza Nakielskiego , nie szczędząc przy tym wzajemnych czułości.

Relacja panów rozwijała się na oczach setek tysięcy obserwujących internautów. Niespodziewanie przestali eksponować swój związek, co zapoczątkowało pogłoski o kryzysie w ich związku. Przyparty do muru Daniel Kuczaj po dłuższym czasie odniósł się do nich, nie ujawniając jednak pełnej prawdy na temat statusu związku.