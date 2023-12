Qczaj uderza w Caroline Derpienski: "Nie oceniaj pokolenia na podstawie jednej KRETYNKI". "Dolarsowa królowa" odpowie?

sas 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

ona tylko mowi to co wszyscy by chcieli wszyscy daza ,czesto sie upodlaja,a ona to glosno mowi,i dazy do tego a i osiagnela to moze irytowac a i owszem bo ludzie by chcieli a nie umieja,on tez chetnie zylby dolarsowo ale jeszcze nie osiagnal tego,a i dazy do tego jak to ludzie siebie nie lubia prosze panstwa w kilku przypadkach zastowalam odbicie lustrzane innych osob w stosunku do mnieze tak sie wyraze on mnie 2 zl ja jemu 2 zlote i co?narobilam sobie wrogow on mnie kawe ja jemu kawe i juz wrog o poczestowal ciastem ja takim takim samym ciastemm z tej samje piekarni i taka sam kawa o takiej samej marce i.... wrog,i pomyslalm jak to siebie udzie nienawidza