Qczaj wspomina molestowanie seksualne: "Zostałem zgwałcony WIELE RAZY. Mam poczucie winy" (WIDEO)

Również doznałam molestowania seksualnego i to jeszcze jako bardzo mała dziewczynka. Była mi to osoba zupelnie nie znana, ktora stała obok mnie w windzie. To było cos na zasadzie; ja sie masturbuję, Ty patrz. Na szczęście nie zrobił mi krzywdy, ale gdy wbiegajac do domu opowiedziałam o tym tacie, a ten złapał go pod blokiem, gdy ten chciał wejść do auta... wtedy jako dziecko naprawdę sie bałam. Tata był mlody, 27 lat, aż buzował. A ja balam sie, ze pójdzie za to do więzienia. Na szczęście, nic takiego sie nie stało. Ale wszyscy wiedzą jakie w Polsce jest prawo.