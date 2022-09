Qczaj zanosi się ŁZAMI i opowiada o walce z nałogiem. "Nie piję już 38 dni" (CAŁY WYWIAD)

Daniel Kuczaj jest najpopularniejszym polskim trenerem, a jego poczynania w sieci śledzą setki tysięcy internautów. Celebryta słynie z tego, że nie gryzie się w język i mówi to, co myśli. Rozmawiając z Michałem Dziedzicem z Pudelka, również postawił na szczerość.

Qczaj wyznał, że ostatnie tragiczne wydarzenia w jego życiu skłoniły go do modlitwy. Mówiąc o nowotworze mamy, nie mógł powstrzymać się od łez. Na szczęście dzięki pomocy jednej z obserwatorek niebawem dojdzie do operacji wycięcia guza.

To jest świeża sytuacja z chorobą mojej mamy. Naprawdę chwytam się wszystkiego. O Jezus, tak mi jest ciężko mówić... Nie wiem, jedni to nazywają Bogiem, inni nazywają to Allahem, trzeci nazywają to Buddą. Ja wiem, że coś jest.

Qczaj, nominowany w plebiscycie Korony Równości, opowiedział o tym, jaką ulgę poczuł, gdy zrobił coming out. Zdradził, że jego ukochany, Tomasz Nakielski, solidarnie z nim nie pije alkoholu.

To jest niesamowicie piękne, że Tomek wspiera mnie w mojej trzeźwości, wiedząc, że mam problem. Wiedząc, że jestem niepijącym alkoholikiem.

Jak długo nie pijesz?

Teraz, tak w ogóle? 38 dni. Tak, chodzę na spotkania AA. To jest coś, co jest w moim życiu. (...) Potrzebuję, żeby ktoś się mną zaopiekował, kiedy przychodzą demony, żebym podziękował tej destrukcji, temu alkoholowi, który był w mojej rodzinie od zawsze. To jest najdłuższy moment mojej abstynencji w ogóle, nie licząc momentu, kiedy szykowałem się do zawodów kulturystycznych.

Qczaj przyznał też, że jego choroba po części wynika z traumatycznych doświadczeń, których doświadczył jako dziecko. Trener dwa lata temu podzielił się z internautami wyznaniem o tym, że jako dziecko był wykorzystywany seksualnie.

Z taką traumą nie da się uporać. Z taką traumą uczysz się po prostu żyć. To powraca w mniejszym lub większym stopniu. Ja dzisiaj mogę siebie chronić, mając świadomość taką jaką mam, będąc w psychoterapii. (...) Dążę do pozbycia się poczucia winy. Sam przed sobą stajesz i mówisz: byłeś dzieckiem, nie miałeś na to wpływu.

Zostałeś zgwałcony przez zwyrodnialca i ty masz poczucie winy? - dopytywał Michał Dziedzic.

Tak. Bo pedofil działa w taki sposób, że on w dziecku to poczucie winy bardzo zakorzenia i go w tym poczuciu winy utwierdza - dodał.

Zobaczcie całą emocjonalną rozmowę ze słynnym trenerem.

