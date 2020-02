Paulina Młynarska komentuje wpis Qczaja: "Tu nie wystarczy napisać, że wam PRZYKRO"

Drogie osoby komentujące. Tu nie wystarczy napisać, że Wam przykro. Tu trzeba w waszych środowiskach zajmować stanowisko. Głośno wspierać prześladowanych. Przestać udawać, że to gdzieś daleko i nas nie dotyczy. Jak to możliwe, że mieszkańcy „stref wolnych od LGBT” na to pozwalają? Jak to możliwe, że hejtuje się tych co walczą w obronie skrzywdzonych, a krzywdziciele mogą się czuć bezpiecznie. Jak to możliwe? Co z tym robimy? To są do nas wszystkich pytania - czytamy.