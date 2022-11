Radek Liszewski sprzedaje swoją luksusową posiadłość! Do dyspozycji są ogród, który pomieści helikopter, studio nagraniowe oraz prywatna plaża (ZDJĘCIA)

Pod koniec wakacji Radek Liszewski razem z żoną postanowił przenieść się na stałe do Warszawy i kupić nowy dom. Decyzja była podyktowana tęsknotą za synami, którzy osiedlili się w stolicy. Kolejnym atutem przeprowadzki była oszczędność czasu związana z podróżowaniem do programów śniadaniowych lub na koncerty. Mieszkając w Warszawie, discopolowiec znacznie szybciej jest w stanie dotrzeć do radia lub telewizji. O atutach posiadłości przekonuje teraz w wywiadzie dla Faktu.

W stolicy mieszkali już nasi synowie, więc postanowiliśmy się tu przenieść, by być bliżej nich. (...) Tu mam wszystko pod nosem, co jest związane z moją pracą, a stamtąd każda sprawa to wyprawa na cały dzień. Teraz jak idę do telewizji, piję kawę i wskakuję do studia, a tak zawsze 600 kilometrów musiałem nadrabiać tam i z powrotem - przyznał w wywiadzie dla "Faktu" lider zespołu Weekend.