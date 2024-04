Radni z Kęsowa debatują o... Fagacie! "To nie jest poziom artystyczny. PATOLOGIA!"

Fagata to aktualnie jedna z prężniej działających polskich influencerek. Liczby jej obserwatorów w internecie mówią same za siebie. Podczas gdy na Instagramie Agata Fąk - bo tak nazywa się celebrytka - może pochwalić się liczącą 1,7 miliona osób widownią, na TikToku śledzi ją prawie 3 miliony fanów. Te imponujące wyniki są z pewnością odzwierciedleniem prezentowanego przez nią w sieci wizerunku. 23-latka nie stroni bowiem od dram, walczy we freak fightach, a publikowane przez nią w sieci treści są wyjątkowo odważne.

Od niedawna Fagata spełnia się także w roli raperki. Choć ma na swoim koncie zaledwie kilka utworów, już zdążyła zaliczyć "beef" z inną artystką.

Radni dyskutują o występie Fagaty. Boją się demoralizacji młodzieży

Celebrytka od kilku miesięcy koncertuje. Jeden z jej zaplanowanych na koniec kwietnia występów stanął jednak pod znakiem zapytania. A to wszystko przez... radnych. W zeszłym tygodniu Rada Gminy w Kęsowie debatowała bowiem na sesji o tym, czy koncert Agaty powinien się odbyć. Spore wątpliwości wśród mieszkańców, którzy zwrócili się do radnych, budzi nie tylko twórczość piosenkarki, ale i sam jej sposób bycia. Obawiają się oni ponoć, że w kęsowskim amfiteatrze, czyli obiekcie gminy, dojdzie do demoralizacji młodzieży.

Jak podaje "Tygodnik Tucholski", dyskusja była wyjątkowo zażarta. "Patologia", "żenada", "niezrozumiały bełkot literacki" - to tylko niektóre z określeń, jakich użyto w stosunku do Fąk i jej twórczości. Mimo że ostatecznie radnym nie udało się wypracować oficjalnego stanowiska w sprawie, debata toczyła się podobno jeszcze po zakończeniu posiedzenia.

Nie aprobujemy tego wydarzenia, ale stanowiska oficjalnego rada w tej kwestii nie podjęła. Uchwała i tak nie miałaby mocy zakazu, a była jedynie opinią. Może po powrocie wójta z urlopu taką opinię skierujemy do organizatora wydarzenia, prosząc na przykład, aby ustanowił jakiś limit wieku jego uczestników - wyjaśnił przewodniczący rady gminy, Witold Ott.

Organizator koncertu Fagaty komentuje. Wskazuje na "przedwyborczą walkę"

Głos zabrał także organizator wydarzenia. Zbigniew Orębski opublikował na profilu Amfiteatr Kęsowo obszerne oświadczenie.

W związku z istniejącymi kontrowersjami dotyczącymi planowanego koncertu Fagaty pragnę przedstawić wyjaśnienia. Jako organizator wydarzenia zaplanowanego na 30 kwietnia informuję, że wszelkie planowane koncerty, które odbywają się w Amfiteatrze Kęsowo, realizuję samodzielnie, bez wcześniejszych konsultacji co do wybranych artystów z Urzędem Gminy w Kęsowie - czytamy na wstępie.

Jestem organizatorem koncertów z wieloletnim doświadczeniem. W historii mojej działalności zorganizowałem setki wydarzeń o różnym charakterze muzycznym i artystycznym. Podczas organizacji koncertów kieruję się popularnością artystów, którą oceniam na podstawie wyświetleń w serwisach takich jak: Youtube, Spotify, Facebook, Instagram - kontynuuje, tłumacząc się z zaproszenia influencerki i dodaje:

Jestem daleki od promowania zachowań patologicznych oraz szkodliwych społecznie. Celem organizowanych przeze mnie koncertów jest dostarczanie odpowiednich emocji oraz prezentacja wydarzeń zgodnych z aktualnymi trendami muzycznymi - zapewnia, na koniec sugerując, że afera z Fagatą w roli głównej to element walki politycznej:

Nie podejrzewałem, że koncert z udziałem osoby promowanej poprzez ogólnodostępne media zostanie wykorzystany w walce przedwyborczej jako narzędzie przeciwko obecnej władzy w Kęsowie.

Przewodniczący rady gminy odpowiada organizatorowi koncertu

Do słów organizatora zdążył odnieść się przewodniczący rady gminy.

Teksty, które ta pani wyśpiewuje, to nie jest poziom artystyczny. Niemniej to stwierdzenie, że wyrażone przez nas opinie mają służyć jakimś walkom politycznym, jest poniżej pasa. Kadencja rady jeszcze trwa, być może radni będą chcieli się do tego odnieść - zareagował.

