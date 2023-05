Radosław Majdan chwali się wzorzystą stylizacją na wakacjach. Fani oceniają: "JAK TURECKI DYWAN" (ZDJĘCIA)

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek są obecnie jedną z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Gosia nie ma problemu z chwaleniem się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, a jej mąż Radek nie chcąc być gorszym, publikuje co rusz to nowe zdjęcia na Instagramie.

Ostatnio Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wybrali się na dłuższy urlop do słonecznej Turcji. Para zatrzymała się w ekskluzywnym resorcie Regnum Carya Golf & Spa Resort z prywatną plażą, kilkoma restauracjami, 9 barami i 4 odkrytymi basenami. Koszt takich luksusowych wakacji waha się od 5 do nawet 22 tysięcy złotych za dwie noce w zależności od wariantu pobytu. Za cały pobyt z opcją ultra all inclusive dla pary z trójką dzieci trzeba zapłacić około 62 tysięcy złotych (!). Mając na uwadze to, że Gosia nie pamięta, jak to jest nie mieć pieniędzy, można stwierdzić, że nie był to jakiś spory wydatek dla niej i męża.