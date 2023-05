Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan relacjonują turecką majówkę w LUKSUSOWYM resorcie. Wiemy, ile musieli zapłacić (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek należy do tego grona celebrytów, które niemalże każdą chwilę ze swojego życia prywatnego eksponuje w sieci. Na Instagramie udało jej się zgromadzić dość pokaźną społeczność, bo obserwuje ją już ponad 1,5 miliona internautów. Mimo że w ostatnim czasie Małgorzata musi liczyć się z dość chłodnym odbiorem, po tym, jak zadebiutowała na antenie "Dzień dobry TVN" - to w mediach społecznościowych wciąż może liczyć na kilka miłych słów.

Małgorzata Rozenek chwali się turecką majówką

Co jakiś czas "Perfekcyjna" naraża się jednak internautom swoimi wypowiedziami, a wówczas to w komentarzach wylewa się na nią ogromny hejt. Tym razem mogła liczyć na pozytywne reakcje, gdy pochwaliła się, jak wraz z rodziną spędza majówkę. Okazało się, że Małgorzata i Radosław wybrali się do Antalyi. Prowadząca "DDTVN" na swoim Instagramie udostępniła kilka zdjęć, na których to w pomarańczowym komplecie pozuje na tle ogromnych zielonych liści. Rozenek pochwaliła się szczupłą sylwetką i umięśnionym brzuchem, prezentując się w materiałowych spodniach, krótkim topie i szerokiej koszuli.