Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan relacjonują pobudkę synów wprost z ich sypialni, celebrując lany poniedziałek (WIDEO)

Małgorzata Rozenek od jakiegoś czasu regularnie gości na antenie TVN, gdzie prowadzi "Dzień dobry TVN". "Perfekcyjna" nie zapomina jednak o swoich instagramowych fanach. Jej profil śledzi już ponad 1,5 milionów użytkowników, a Małgorzata dba, by zawsze mieli świeżutki materiał do oglądania. Niedawno pokazywała, jak rodzinnie spędzają Wielkanoc, udostępniając obszerną relację, w której to można było zobaczyć przygotowania do świątecznego śniadania.