Radosław Majdan gorzko o Pawle Kukizie: "Znam go i nigdy nie zrozumiem tego, co zrobił. Wydawał się kiedyś fajnym facetem..."

Mamona Chcę ciebie i już Znalazłem Do ciebie klucz Zagłosujemy, reszta już uzgodniona Ja wiem ze ty pokochasz mnie Mamona Mamona Chcę Ciebie jak nikt Bez Ciebie nie warto jest żyć Prezes przygarnie mnie do swego łona Nagrodzi mnie i da mi cie Mamona Tylko Ciebie chcę mieć na zawsze I tylko z Tobą na druga stronę chcę przejść Ja dam Ci wszystko co będziesz chciała Nie wiem co dalej Mamona Dziękuję Ci Dostałem na ciebie kwit I w głowie mi huczy I jestem w skowronkach Bo wiem że mnie kochasz Że kochasz mnie Mamonka Mamona Ubóstwiam Cię Ty jesteś mym błogim snem Mówili: pomyłka, nikt nie zaliczył zgona I ja się z tym zgadzam Bo kocham Cię Mamona Tylko Ciebie chcę mieć na zawsze I tylko z Tobą na druga stronę chcę przejść Ja dam Ci wszystko co będziesz chciała Nie wiem co dalej Lecz to nie ważne jest