Radosław Majdan i jego stary Indianin w szczytnym celu ŚCISKAJĄ PIERSI Małgorzaty Rozenek (FOTO)

Blehhhhh 4 min. temu

Ja jeśli coś wspiera to udostępniam linki znajomym, pisze posty, wpłacam pieniądze bezpośrednio na różne fundusze, zbiórki, ale nie przyszło mi do głowy by pokazać d*pę albo c*cki. Jako kobieta czuje się zażenowana widząc po raz kolejny proste nieskomplikowane kobiety epatujące cielskiem. Później nie płaczcie ze jesteście traktowane przedmiotowo, bo mężczyźni to cwane bestie, bardzo się szanują, nie chodzą z wywalonym k*tasem by zachęcić do badań. Tutaj jeszcze więcej - zadowoleni z siebie panowie trzymają kobiety za piersi co tylko podkreśla kontrast między ogarniętymi facetami a gąskami do podotykania