Małgorzata Rozenek zanosi się śmiechem przed studiem "Dzień Dobry TVN". Wzięła marynarkę po Radziu? (ZDJĘCIA)

Jestem na nie... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 137 2 Odpowiedz

Starałam się jak mogłam, bo każdemu trzeba dać szansę, ale Rozenek po prostu do roli prowadzącej się nie nadaje, żeby nie Skórzyński - facet z wieloletnim stażem - byłby to po prostu jeden wielki niewypał, brak wiedzy, brak umiejętności rozmowy, ciągłe wlepianie się w kamerę, no jeśli szefowie tego programu jeszcze tego nie widzą, to musi być to "coś za coś", ale co stacji może dać MR?