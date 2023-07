Radosław Majdan tuli wystrojoną w bikini Małgorzatę Rozenek. Fani: "ALE PUPA!"(ZDJĘCIA)

quo vadis 😔 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Utonela 42 letnia kobieta, ktora ratowala tonacego syna ze spektrum autyzmu, ktory nagle wszedl do wody... Kobiecie nie pomogl nikt, mimo ze obok znajdowalo sie kilku mezczyzn pijacych kawę. Sytuację widziały kobiety siedzące przy brzegu. Zaalarmowały mężczyzn spędzających czas w pobliskiej kawiarni, ale żaden z nich nie ruszył na pomoc. Mówili, że nie potrafią pływać. Próbowały też zatrzymać przejeżdżających nieopodal rowerzystów, ale większość nie wyciągnęła nawet słuchawek z uszu. Co się dzieje z ludźmi? co się podziało z ludzkością? Dokąd zmierzasz świecie? 😔 Gdzie zwykły odruch ludzki??? Żyć się odechciewa we współczesności...