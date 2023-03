Radosław Majdan zaskoczył Małgorzatę Rozenek przed studiem "Dzień Dobry TVN". Mąż na medal? (ZDJĘCIA)

Widz ddtvn 32 min. temu zgłoś do moderacji 58 2 Odpowiedz

Lubię właśnie tę śniadaniówkę , no i co zrobić? P.Rozenek nie sprawdza się w roli prowadzącej ( o argumentach było już tyle razy pisane ,że nie będę tego powtarzać) a jej lubienie lub nie dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia. Oglądanie programu ma mi sprawiać przyjemność , edukować i cieszyć. Tutaj tego zdecydowanie nie ma. Gdyby chodziło o osobę z poza świata show-biznesu już dawno by takiemu człowiekowi podziękowano. Nie dajesz sobie rady i poprawy nie ma znaczy ,że musisz szukać pracy tam gdzie się sprawdzisz. Tyle! To moja opinia🤷