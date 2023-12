Radosław Sikorski był W ZWIĄZKU z Olivią Williams, która gra królową Camillę w "The Crown". Tak aktorka wspomina polityka

Radosław Sikorski z pewnością należy do grona najbardziej polaryzujących polityków w kraju. 60-letni poseł może pochwalić się imponującym wykształceniem i bogatym doświadczeniem. Nie należy jednak zapominać, że ma też na koncie kilka skandali i wizerunkowych kryzysów. Obecnie znany z ciętego języka Sikorski szykuje się na powrót do Rady Ministrów. Donald Tusk obsadził go w swoim rządzie w roli ministra spraw zagranicznych . Przypomnijmy, że działacz PO piastował już ten urząd w latach 2007-2014.

Radosław Sikorski był w związku ze znaną brytyjską aktorką. Ich miłość nie przetrwała

Historia miłości Radosława Sikorskiego i Olivii Williams

Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on - białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą - wspominała w "Vivie!".