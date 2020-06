Radosław Sikorski odpowiada Ogórek na zarzut o brak podstaw do oceny TVP: "Pornografii dziecięcej TEŻ NIE OGLĄDAM, a mam wyrobione zdanie"

Nick 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 11 Odpowiedz

On by sie nadawał na Prezydenta, obyty, oczytany, zna języki, inteligentny, wykształcony, szkoda że on nas nie może dalej reprezentować, fakt że pochodzi z tej bardziej skompromitowanej partii ale znajdzcie drugiego takiego człowieka który mógłby żartem strzelić przy innych politykach z innych państw, chłopcy rolnicy nam są nie potrzebni, mdli i byle jacy też nie, bardziej tacy co potrafią rozmawiać z obcokrajowcami (bez tłumacza) pozdro Łukasz z Bydgoszczy