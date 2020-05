Magdalena Ogórek zarabia w TVP 600 TYSIĘCY ROCZNIE? Dziennikarka odpowiada: "Takie stawki wrócą dopiero, jak WYGRA TRZASKOWSKI"

jus 34 min. temu zgłoś do moderacji 66 8 Odpowiedz

Przeraża mnie poziom naszego społeczeństwa, ludzie zamiast szukać badań naukowych o koronawirusie, wolą słuchać celebrytów, bo to mają wyłożone na tacy. Koronasceptycy uważają, że tylko oni mają rację, jak ktoś ma inne zdanie to od razu opinie, że głosuje na PIS i ogląda tv. Jeżeli naukowcy mają inne zdanie to od razu przekupiony. Słuchają "naukowców" i "doktorów", który są skompromitowani w swoim środowisku, np. za plagiatowanie prac. Jak J. Zięba mógł się dowiedzieć, że się zaraził koronawirusem i wyleczyć w 7 h skoro według niego nie ma żadnych testów? Klasyfikujecie ludzi na wolnych, którzy nie noszą maseczki i na niewolników, którzy ją noszą. Dlaczego naprawde nie włączycie myślenia i nie zaczniecie szukać potwierdzonych informacji, tylko oglądacie filmy z żółtymi napisami na youtube? Takie myślenie wynika z braków w edukacji, to jest podstawa mikrobiologii. Do tego kwestia szczepień, w których będą chipy. Przecież można nas zlokalizować po telefonie, na co komu chipy? Można się nie zgadzać z decyzjami polityków, z tym co się dzieje w rządzie. Ale na litość boską przestańcie walczyć z nauką.