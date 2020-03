Magdalena Ogórek na okładce tygodnika "Sieci" jako "kobieta prawicy na celowniku". Internauci: "Z lewa do prawa - tak wygląda zabawa"

bearpaws przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Są na celowniku bo sobie zasłuzyły. Ogórek skacze tam gdzie jest kasa, najbardziej po kolanach prezesów. Prezydentowa kompletnie nic nie robi, baba od kampanii dudy pogryzła faceta bo wezwał straż miejską jak nielegalnie roznosiła ulotki podczas ciszy wyborczej ze swoimi gachami, a ziobrową zna cały półświatek. Skoro takie kobiety ma prawica (ale badzmy szczerzy, pis i reszta błaznów karnowskich, sieci, itp to żadna prawica tylko odkurzacze na kasę) to do kogo mają pretensje?