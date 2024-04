Rafał Maserak i Tomasz Wygoda gorzko podsumowują pląsy Dagmary Kaźmierskiej: "Nie wiem, czy chce nas lekceważyć..." (WIDEO)

Widzowie " Tańca z Gwiazdami " mieli okazję podziwiać na przestrzeni lat zarówno rozkwit zachwycających talentów, jak i taneczne katastrofy. W najnowszej edycji programu niechlubne miano najsłabszego ogniwa przypadło Dagmarze Kaźmierskiej . W najnowszym odcinku popularnego show skazana w przeszłości celebrytka za taniec w stylu broadway jazz zdobyła od jurorów jedynie siedem punktów. Ustanawiła tym samym nowy rekord, jeśli chodzi o najniższe noty. Mimo fatalnych ocen ekspertów, "królowa życia" awansowała do ćwierćfinału programu. Jeden z jurorów, Tomasz Wygoda , zdradził w rozmowie z Pudelkiem, co sądzi na ten temat.

Myśmy ocenili tak, że nie nagrodziliśmy tego, czego nie ma, więc daliśmy dość niskie noty, ale nie dlatego, że jej nie lubimy. Ja naprawdę Dagmarę bardzo, bardzo lubię, Gdybym to ja miał oceniać i moi przyjaciele z jury, to Dagmara by się pożegnała z programem wcześniej, niż to się dzieje przy pomocy jej miłośników, ślepo czasem wierzących, że tak można - przyznał.