Rafał Mroczek na wieczornej randce obejmuje TAJEMNICZĄ BLONDYNKĘ (ZDJĘCIA)

Venla 1 godz. temu

Udawac ze kogos sluchasz 😁ze to co mowi jest interesujace , ze ma sens 😬, usmiechac sie choc jego zarty cie nie smiesza, poplotkowac troche o znajomych , zjesc szarlotke, isc sie wysikac ..... 🙄Nie, to juz nie dla mnie 🤭🤭🤭