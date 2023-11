Rafał Tomański zwolniony z "Trójki"! Wcześniej otrzymał maila z INSTRUKCJAMI od prezes Polskiego Radia

W ostatnich tygodniach w Polsce niewątpliwie poświęca się dużo uwagi mediom publicznym oraz pracującym tam dziennikarzom. Odkąd światło dzienne ujrzały wyniki wyborów parlamentarnych, w mediach co rusz pojawiały się kolejne spekulacje na temat przyszłości pracowników Telewizji Polskiej, w tym szefowej "Wiadomości", Danuty Holeckiej. Ostatnio dla odmiany w kraju głośno zrobiło się o dziennikarzu, który jeszcze do niedawna związany był z Polskim Radiem. Rafał Tomański od 2022 roku pojawiał się na antenie radiowej "Trójki", ostatnio został jednak zwolniony. Dziennikarz przyznał, że jeszcze przed utratą posady miał otrzymywać od prezes Polskiego Radia instrukcje co do tematów, które miał poruszać na antenie.