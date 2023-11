Sławomir Siezieniewski z TVP Info ZAWIESZONY! Był najmłodszym prezenterem "Wiadomości" i miał romans z koleżanką z pracy

obserwator 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Głupawe komentarze, że ktoś zyskał w oczach baranów, bo zawiesili go w TVP INFo. Jak w TVP i w TVN zwalniają lub zawieszają, to nie ma takich reakcji, bo to "praworządna" TV? Tu chodzi o zwykła zmianę pokoleniową na wizji, co stosuje każda stacja na świecie. Po prostu dziennikarza odsunęli od wizji, bo pojawiła się nowa i świeża twarz.