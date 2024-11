Rafał Zawierucha podjeżdża pod Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie mknie na spacer z żoną i córką

Nie puszczam mojej żony do pracy bo ona jak się schyla albo kuca to zawsze bieliznę jej widać albo tyłek albo jedno i drugie a ja zazdrosny jestem że inne chłopy mogą to widzieć a ona tłumaczy że nic nie poradzi bo to tak jej się samo robi i już. Nie wiem co to będzie dalej.