Rafał Zawierucha razem z żoną OCHRZCILI CÓRKĘ! Pokazali zdjęcia z kościoła

Rafał Zawierucha ma obecnie powody do radości. W marcu tego roku wraz ze swoją żoną, Beatą Wiśnicką, powitali na świecie swoją pierwszą córkę - Antoninę . Dziewczynka od razu skradła serca rodziców i stała się ich oczkiem w głowie.

Rafał Zawierucha ochrzcił córkę. Pokazał zdjęcia

Rafał Zawierucha przeżył kolejny ważny dzień z życia córki, jakim jest chrzest . Na Instagramie aktora, który miał okazję zagrać w filmie Quentina Tarantino , ukazał się wpis z kilkoma zdjęciami z uroczystości. Przyznał, że jest bardzo wdzięczny swoim bliskim za to, że towarzyszą jego rodzinie w tak radosnych chwilach.

Emocje jeszcze w nas grają najpiękniejszymi dźwiękami świata. Ta niedziela na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dziś obchodzimy wyjątkowe święto - nasza mała księżniczka przyjęła sakrament Chrztu Świętego. To dzień pełen miłości, radości i błogosławieństw. Niech Bóg zawsze czuwa nad Tobą, nasza ukochana córeczko i prowadzi Cię przez życie w zdrowiu i szczęściu. Odkrywaj piękno świata i miłości do ludzi. Dziękujemy całej naszej rodzinie, przyjaciołom i bliskim za to, że zawsze jesteście z nami i wskazujecie drogę miłości nam i naszej Antoninie Marii - pisał Rafał Zawierucha na Instagramie.