Rafał Ziemkiewicz ZATRZYMANY na lotnisku w Londynie!

Rafał Ziemkiewicz wybrał się do Wielkiej Brytanii w towarzystwie rodziny - jego córka wkrótce ma bowiem rozpocząć edukację na prestiżowym Uniwersytecie w Oksfordzie. Niestety tuż po opuszczeniu samolotu dziennikarza spotkał przykry incydent. Jak informuje pracodawca Ziemkiewicza, portal Do Rzeczy, choć żona i pociecha publicysty przeszły lotniskową kontrolę bez problemu, on sam został zatrzymany przez tamtejsze służby i po chwili trafił do pokoju przesłuchań. Następnie dziennikarza sfotografowano i pobrano od niego odciski palców.