Ralf Schumacher z ukochanym WYMIENIA CZUŁOŚCI na jachcie w Saint Tropez. Fajna z nich para? (ZDJĘCIA)

Tadek 2 min. temu

Jak mój chłopak na mnie patrzy to też mam namiot. Mężczyźni w związkach homo nie mają nigdy problemów z erekcją, takie rzeczy to tylko z kobietami. Sorry ale mężczyźni lubią ze sobą i tak, jest to normalne.