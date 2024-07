Ralf Schumacher ogłosił światu, że JEST GEJEM i pokazał ukochanego! Wcześniej przez wiele lat miał żonę, z którą doczekał się syna (FOTO)

Do tej pory uwagę mediów skupiał na sobie Michael Schumacher. Sportowiec w 2013 roku uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi we francuskich Alpach. Doznał tak poważnego urazu głowy, że podjęto decyzję o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną. Wybudził się z niej dopiero po pół roku i cały czas walczy o powrót do sprawności.