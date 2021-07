Raper Sobel zwyzywał fana na koncercie: "Wy*ierdalaj mi stąd, PE*ALE JE*ANY!". Teraz przeprasza

Onagra 35 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Ktoś tu napisał, że się czuł zagrożony i dlatego tak zareagował :D serio? A co to zagraniczna gwiazda znana na całym globie, która akurat ktoś chce dopaść? :D Gdyby nie jego występ w telewizji śniadaniowej, to ja bym nawet nie wiedziała kto to jest. Trochę pokory i dystansu do siebie młody człowieku. Koleś raczej biletu na koncert z tyłka nie wyczarował, tylko musiał go kupić! Widzialam za to mnóstwo koncertow zagranicznych, znanych na całym świecie artystow, gdzie kiedy fan wyszedl na scenę, to nawet pozwalali mu ze sobą zaśpiewać, czy zarapować, albo po prostu ściągała go że sceny ochrona. Nic nie usprawiedliwią tych słów, które wykrzyczał będąc świadomym, że inni ludzie go słuchają. No chyba jedynie głupota. Co za przykład dla młodzieży...