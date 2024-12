Refleksyjna Paulina Smaszcz przyznaje: "Stanęłam na nogi po tym, jak straciłam cel w życiu i PODEPTANO moje marzenia o rodzinie"

Uważam, że jak on jest szczęśliwy, to moi synowie mają dobrze i są szczęśliwi - mówiła.

Świąteczne przemyślenia Pauliny Smaszcz

Miłość to nie pożółkłe słowo, tylko wsparcie, zrozumienie, szacunek, lojalność na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie. (...) Mimo że niedawno straciłam cel w życiu i podeptano moje marzenia o rodzinie, to potrafiłam odbudować i stanąć na nogi po ogromnym kryzysie. Moim celem jest wspieranie moich synów, synowej i mojej mamy. Bycie obok i kochanie mojej wnuczki D., by wyrastała na mądrą, samoświadomą, samodzielną kobietę z ogromnym sercem i asertywnością przed tym, co może ją niszczyć. (...) Kocham i jestem kochana. Czy potrzeba mi czegoś więcej? Nie - zakończyła wymownie.