Paulina Smaszcz o Peli, od którego odeszła Kaczorowska: "Wiem, co musiał czuć. Wiem, jak czuje się OSOBA ZDRADZONA"

Czekajcie czyli Pani starsza ,która zostawiła męża i poszła do innego faceta , ocenia zdradę lub nie zdradę innego człowieka? Przecież to jest już jakaś choroba psychiczna . Rozdwojenie jaźni? Zawsze miałam ją za kobietę z klasą, za czasów bycia z kurzajem. Wiecie taki wzór mądrej i pięknej kobiety ,ale kurcze to co ona plecie jakby to kurzaj po rozwodzie już sporo ją zdradził to przechodzi ludzkie pojęcie. Przestańcie ją karmić ,bo ona jest jak modliszka , która już nie tylko zżera partnerów ale wszystko co jest wokół niej.