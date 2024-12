Agnieszka Kaczorowska komentuje medialną działalność Macieja Peli i ujawnia, czy ma NOWEGO PARTNERA

Agnieszka Kaczorowska o Macieju Peli. Co sądzi o jego medialnej aktywności?

Zapytana, o to, co o tym myśli, celebrytka nie była zbyt wylewna.

Ja nie chcę tego oceniać... Po prostu. I tyle. Myślę, że to pytanie bardziej do niego w tym momencie. Ja życzę mu wszystkiego dobrego, bo jest tatą moich dzieci. Tak jak powiedziałam w wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego i tego się będę trzymać - nigdy nie powiem na niego złego słowa - powiedziała dyplomatycznie.

Agnieszka Kaczorowska tłumaczy się z wywiadu u Kuby Wojewódzkiego

Będąc osobą publiczną, w zasadzie od dziecka działającą w tej przestrzeni medialnej, oczekiwano ode mnie - bo z tym się spotkałam zarówno od strony dziennikarzy jak i followersów - żebym jakkolwiek dała znać, co jest prawdą. (...) Można było to zrobić na różne sposoby. Ja, ponieważ miałam w kontekście "Królowej przetrwania" zaproszenie na wywiad do Kuby, pomyślałam sobie, że może to nie jest zły pomysł. Aby nie pisać o tym na Instagramie i nie wrzucać jakichś wywodów na ten temat, tylko po prostu powiedzieć: "Tak, rozstaliśmy się, układamy nową rzeczywistość", bo tylko tyle padło z moich ust. Nie chciałam wchodzić w szczegóły, opowiadać i podawać powodów. I tak zostało po dziś dzień, bo nie wchodzę w te szczegóły i nie mam ochoty się rozwodzić na ten temat. Natomiast gdzieś jakoś trzeba było powiedzieć: "Rozstaliśmy się" i zrobiłam to w taki sposób. Uważam, że ten wywiad wyszedł naprawdę spoko - wyjaśniła.