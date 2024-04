Rekordzista show "Jeden z dziesięciu" poległ w "Va Banque" na pytaniu o rybę Bałtyku. Internauci: "Widać, że był zdenerwowany"

Artur Baranowski , skromny ekonomista pochodzący z jednej z wsi znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, 4 miesiące temu niespodziewanie znalazł się na ustach całej Polski. 28-latek rozbił bank w teleturnieju "Jeden z dziesięciu", udzielając poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Jako pierwszy uczestnik w bogatej historii programu uzyskał maksymalną liczbę 803 punktów do zdobycia .

Zwycięzca teleturnieju "Jeden z dziesięciu" nie powtórzył historycznego wyczynu

Żaden z zawodników nie udzielił poprawnej odpowiedzi, lecz to pan Marek zagrał najbezpieczniej, w efekcie czego to on został zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Baranowski finalnie zajął drugie miejsce premiowane nagrodą w wysokości tysiąca złotych.