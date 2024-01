Remigiusz Mróz i Jakub Żulczyk komentują aferę z Kamińskim i Wąsikiem: "Gdybym wymyślił taki scenariusz, to by mówili, że to NIEREALNE"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

To co robi ekipa Tuska od objęcia władzy nie ma nic wspólnego z praworządnością. Wyobraźcie sobie, że dokładnie tak samo postępuje PiS. Unia by nas zeżarła za to. Zrozumcie, że ekipa Tuska to ich ludzie, nie nasi. Dlatego udają, że wszystko gra. Obudzimy się z ręką w nocniku, jak to Polacy. Taki to już naród. Nie myśli, nie wyciąga wniosków, za to z lubością wyśmiewa, wykpiwa, ma polewkę...