Remigiusz Mróz namawia fanów do głosowania... na Joannę Opozdę w plebiscycie Pudelka. Uroczo?

Od tego momentu między Remigiuszem i Joanną, w końcu muzą jednej z jego powieści, pojawia się w mediach społecznościowych coraz więcej ich interakcji . Choć są utrzymane w sarkastycznym tonie, sugerują, że gwiazdorki duet musi naprawdę pałać do siebie sympatią. Mróz zostawił już zabawne komentarze m.in. pod reklamą wina w wykonaniu Opozdy, czy sensualnym zdjęciem aktorki w wannie.

Remigiusz Mróz okazuje sympatię Joanne Opoździe, zachęcając do głosowania w Plebiscycie Pudelka

We wtorkowy wieczór na Instagramie Remigiusza Mroza pojawiła się relacja poświęcona nie komu innemu, jak Joanne Opoździe. Autor thrillerów nie omieszkał się nie skomentować nominacji Asi w plebiscycie Pudelka. Przypomnijmy, że aktorka ma szansę odebrać nagrody podczas naszego PinkParty w kategoriach Ulubieniec Czytelników Pudelka oraz Gwiazda Roku. Pisarz zasugerował, że chciałby znaleźć się w gronie nominowanych. Niestety go tam zabrakło, więc zachęcił do głosowania na koleżankę.