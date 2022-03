Reprezentant Ukrainy na Eurowizji Junior 2020 musiał UCIEKAĆ Z DOMU w Kijowie. "24 lutego zmieniła się moja rzeczywistość"

Do ucieczki z rodzinnego domu zmuszony został również Ołeksandr Bałabanow, który w 2020 roku reprezentował Ukrainę podczas Eurowizji Junior w Warszawie. Kilka dni temu 15-latek zamieścił w mediach społecznościowych przejmujący wpis, w którym powrócił pamięcią do pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wyznał młody wokalista, nie spodziewał się, że nadchodzący dzień będzie w jakikolwiek sposób różnił się od poprzedniego. Nad ranem ze snu wybudziły go jednak odgłosy wybuchów.

24 lutego 2022 roku zmieniła się moja rzeczywistość. Ponownie. Leżałem w łóżku, planując, że jutro będzie takie jak zwykle - pójdę na zajęcia w szkole, w domu będę kontynuował pracę nad moim przyszłym albumem. Jednak wstałem wcześniej, niż się spodziewałem. Piąta rano, dźwięk pocisków rakietowych eksplodujących nie tak daleko mojego domu. Natychmiast zdałem sobie sprawę, co się dzieje . Po cichym "ku*wa", jako mojej pierwszej odpowiedzi na frustrację, poszedłem do drugiego pokoju i zacząłem pakować torby z rodzicami - napisał na Instagramie.

W swoim wpisie finalista Eurowizji Junior 2020 podkreślił, jak ogromną krzywdę wojna wyrządza najmłodszym obywatelom Ukrainy, którzy bezpowrotnie tracą swoje dzieciństwo. Zaapelował również do obserwatorów, by szerzyli informacje na temat rosyjskiej inwazji.

Federacja Rosyjska zaatakowała niepoległą Ukrainę! Jestem naprawdę zdruzgotany obecną sytuacją. Dzieci Ukrainy potrzebują swojej młodości, edukacji i pokoju. Nie bomb na ulicach i czołgów za oknami! Wszystko, co możesz zrobić, gdziekolwiek jesteś - postuj, powiedz wszystkim, spraw, by ludzie się dowiedzieli - czytamy.

Opuściłem mój dom w czwartek rano. Chciałbym, by ten miniony czwartek nie był ostatnim dniem w moim domu w Kijowie. Nie chciałbym, by powtórzyło się to, co działo się w 2014 roku w Doniecku. Ukraina jest silna, pozostaje silna, ale potrzebujemy też wsparcia świata - mówił.