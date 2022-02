Zygmunt Chajzer pokazał zdjęcie z rodziną z Ukrainy, którą PRZYJĄŁ DO SIEBIE! "Trochę ciasno" (FOTO)

Od czwartku oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę, gdzie Rosja rozpętała wojenne piekło. Codziennie słyszymy doniesienia o kolejnych atakach ze strony wojsk Władimira Putina i na razie nic nie wskazuje na to, by konflikt miał szybko się zakończyć.

Ci, którzy mają taką możliwość, dzielą się też tym, co najcenniejsze - własnym domem. Tak właśnie zrobił Zygmunt Chajzer , który na Instagramie pochwalił się, że przyjął pod swój dach sześcioosobową rodzinę z Ukrainy.

Moi Goście z Ukrainy. Po trwającej ponad dobę podróży z dziećmi na rękach wreszcie w Warszawie. Bezpiecznie i spokojnie. Trochę ciasno, ale nie to jest najważniejsze . WITAJCIE W POLSCE! - napisał prezenter pod zdjęciem z czterema Ukrainkami i dwójką dzieci.

Aż łzy same napływają do oczu... Jakie to piękne; Brawo, Panie Zygmuncie! Jest pan wielki; Jest pan dobrym człowiekiem - piszą w komentarzach.