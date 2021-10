Rewolucja w "Hotelu Paradise"? Klaudia El Dursi zdradza, czy w programie pojawią się pary jednopłciowe

Heh 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Nie oglądam, od kiedy produkcja wraz z prowadząca pozwolili na chamskie nękanie Wiktorii przez pozostałe uczestniczki, bo była ładniejsza od nich, zgrabniejsza, z osiągnięciami, bo była konkurencja i rywalka. Pozwolili, by ją wywalili. Nie powiedzieli przepraszam. A teraz wylatują z tęczowa chorągiewka. A na to co komu? Ten program jest drętwy, ciekawi ludzie, z osobowością odeszli. Giovanni przejrzał tych hipokrytów, to odszedł. Wiktoria, która była jakaś została wywalona. A co co zostali nie rozumieją nawet znaczenia słowa "apodyktyczny". Skad oni wzięli tyłu zadufanych w sobie ludzi o inteligencji na poziomie chelbi modrej? Na poziomie emocjonalnym przedszkola?