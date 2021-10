Klaudia El Dursi przekonuje: "To nie jest do końca tak, że Wiktoria była JAKOŚ WYBITNIE ŹLE TRAKTOWANA" (WIDEO)

!!! 20 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

No cóż Miłosz to dzieciak który się zachowuje jak 5 latek, rodzice naprawdę ponieśli porażkę wychowawczą. Nie ma ani kręgosłupa, ani własnego zdania na żaden temat, wszystko mu można wcisnąć, do wszystkiego namówić. Naprawdę ma ogromny problem sam ze sobą. Dopasowuje się na siłę do każdego kto do niego podejdzie, robią z nim wszyscy co chcą. Ogólnie większość tych obecnych uczestników nie dorosła do normalnego dorosłego życia, kręcą, kombinują, kłamią, dla kasy zrobią bardzo wiele. Jakieś uczucia, lojalność, etyka, uczciwość, sprawiedliwość, walka fair play to dla nich prawdziwa abstrakcja.