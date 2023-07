Ricky Martin i Jwan Yosef ROZWODZĄ SIĘ. Wzięli ślub w tajemnicy i wychowywali czwórkę pociech

W 2017 roku Ricky Martin poślubił poznanego dwa lata wcześniej malarza Jwana Yosefa. Wokalista i jego wybranek jeszcze do niedawna uchodzili za wyjątkowo dobrze dobraną parę - chętnie pojawiali się razem na salonach czy okładkach magazynów i wspólnie wychowywali czwórkę pociech. Niestety w czwartek wyszło na jaw, że ich miłość przeszła już do historii. W wydanym wspólnie oświadczeniu, które opublikował serwis People, Martin i Yosef poinformowali, że po sześciu latach od ślubu postanowili zakończyć małżeństwo. Gwiazdorska para zapewniła, iż rozstaje się w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku. Gwiazdor i jego (wkrótce były) mąż zapowiedzieli również, że zamierzają pozostać w dobrych relacjach i wspólnie wychowywać pociechy.

Ricky Martin i Jwan Yosef rozwodzą się po sześciu latach. Połączyła ich sztuka

Ricky Martin poznał przyszłego męża dzięki swojemu zamiłowaniu do sztuki. Jak zdradził gwiazdor w jednej z rozmów z Ellen DeGeneres, poszukując nowych dzieł do swojej kolekcji, natknął się na prace Jwana Yosefa i z miejsca "oszalał" na ich punkcie. Postanowił więc skontaktować się z artystą. Panowie pisali ze sobą przez pół roku i w końcu spotkali się osobiście w Londynie. W rozmowie z People z 2021 roku Martin nie ukrywał, że malarz zrobił na nim ogromne wrażenie.

Zobaczyłem go i powiedziałem: O mój Boże. Poślubię go - wspominał piosenkarz.

W 2016 roku Ricky Martin i jego ukochany zaliczyli ściankowy debiut, pojawiając się razem na gali amfAR w Sao Paulo. Niedługo później wokalista poprosił wybranka o rękę. Do zaręczyn pary doszło w londyńskim hotelu Connaught, który bez wątpienia miał dla nich szczególne znaczenie. To właśnie tam spotkali się po raz pierwszy. Mówiąc o zaręczynach w programie Ellen DeGeneres Ricky Martin nie ukrywał, że było to dla niego dość stresujące doświadczenie.

Byłem bardzo zdenerwowany, klęknąłem i wyjąłem małe, metalowe pudełeczko. Zamiast powiedzieć: "Czy wyjdziesz za mnie?", powiedziałem: "Mam coś dla ciebie!". (...) - wspominał Martin w programie Ellen. - Powiedziałem, że chcę spędzić z nim życie, a on na to: "Jakie jest pytanie?", odpowiedziałem: "Wyjdziesz za mnie?". To było bardzo piękne, a potem, jakieś pół godziny później powiedziałem [do niego]: "Czekaj, powiedziałeś tak?" - dodał.