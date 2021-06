Ricky Martin z mężem celebrują Miesiąc Dumy na wspólnej okładce (ZDJĘCIA)

Prawdaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Odnośnie komentarza o sprzedawaniu intymnosci. Jaka to jest sprzedaż intymności? Dlaczego tego nie piszesz pod każdym zdjęciem pary heteroseksualnej? Nie pokazują zdjęć z łóżka tylko uczucie. Jeśli mamy być tolerancyjni, to dajmy innym robić to co robią wszyscy naokoło. Jestem chrześcijaninem i wiem co Biblia mówi na ten temat, ale wiem, że nikogo nie zmuszę do zmiany poglądów. Jako chrześcijanin kocham i akceptuję każdego człowieka, to jest ich życie, ich droga. Łatwo jest mówić, żeby takie osoby się leczyły lub ukrywały, ale gdyby każdy heteroseksualny człowiek pomyślał co osoby homoseksualne przeżywają od małego, może zmieniłby zdanie. Przecież muszą się mierzyć często z nieakceptowaniem samych siebie, później ukrywaniem przed kolegami swoich prawdziwych uczuć, a jak się "ujawnia" to od razu hejt, że promują homoseksualizm. Chce odnieść się także do Piaska. Osobiście jakoś nie pałam do niego sympatią wielką, ale z tego co się orientuję, to napisał piosenkę o miłości. Wszyscy takie piszą. A w stosunku do niego od razu poleciały teksty typu promocja. Tak samo jego wywiad w którym został zapytany wprost o uczucia, i wtedy się oficjalnie ujawnił. Ludzie, to nie jest promocja. Ma prawo tak samo mówić o miłości jak My wszyscy! Jeśli to komuś przeszkadza to niech piętnuje wszystkich bez względu na orientację. Pozdro