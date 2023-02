Rihanna cała w satynie mknie razem z ASAP Rockym na randkę o drugiej w nocy (ZDJĘCIA)

Rihanna wzięła udział w sesji dla "Vogue'a"

Jakby tego było mało, chwilę po ogłoszeniu, że jest w ciąży, Rihanna pochwaliła się rodzinną sesją dla brytyjskiego "Vogue'a", do której zapozowała razem z ukochanym i synem.

Rihanna obchodziła ostatnio urodziny

Rihanna i ASAP Rocky "przyłapani" na nocnej randce w Mediolanie

Choć jeszcze parę dni temu wokalistka była widziana w Kalifornii, aktualnie jest już w Mediolanie. W piątek włoskim paparazzi udało się ją sfotografować. Na zdjęciach widzimy, jak Robyn i ASAP o drugiej w nocy mkną do jednej z luksusowych restauracji. Para postawiła na wyjściowe stylizacje. Podczas gdy raper miał na sobie jeansy z wyjątkowo szerokimi nogawkami oraz skórzaną kurtkę, piosenkarka zaprezentowała się w łososiowej, satynowej sukience do kostek, do której dobrała pomarańczową bomberkę, sandałki na obcasie i futrzaną torebkę. W oczy rzucał się także jej zaokrąglony ciążowy brzuszek.