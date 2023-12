Rihanna i ASAP Rocky buszują po sklepach z synkiem w skarpetkach Gucci. Stylowa z nich rodzinka? (ZDJĘCIA)

Problemy z prawem muzyka nie powstrzymały familii przed udaniem się na wczasy do Aspen, wyjątkowo okupowanego przez prominentów o tej porze roku. Para natknęła się na fotografów podczas zakupów w eleganckim butiku, na które zabrali ze sobą 1,5-rocznego synka RZA. Słynąca z ze swojego zamiłowania do modowych eksperymentów artystka tym razem postawiła na wyjątkowo stonowaną stylizację: szarą bluzę, kremowy płaszcz, jasne jeansy i kamelowe buty Bottega Veneta za 4,5 tysiąca. Na większą dozę ekstrawagancji pozwolił sobie tym razem jej ukochany, zestawiając ze sobą łaciaste futro, srebrne, "plecione" spodnie za 45 (!) tysięcy złotych oraz te same buty, co ukochana. Nawet malutki RZA obwieszony był metkami: stylówka chłopca dopieszczona została płaszczykiem Gucci za 4 800 złotych i skarpetkami tej samej marki za 250 zł.