Wystrojeni Rihanna i A$AP Rocky tryskają miłością podczas eventu w Las Vegas (ZDJĘCIA)

W ciąży cała roznegliżowana z brzuchem na wierzchu ale po ciąży nagle kurtki puchowe do samej ziemi żeby ciała po ciąży nie pokazać bo już nie takie piękne, co za hipokryzja 🤦🏼‍♀️lubię ją ale tej stylizacje i podejście do wyglądu jest dziwne