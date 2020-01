Rihanna rozstała się z arabskim miliarderem przez jego rodzinę? "Chcieli, by była BARDZIEJ POWŚCIĄGLIWA i SKROMNA"

Wiem 48 min. temu zgłoś do moderacji 46 0 Odpowiedz

Mieszkałam w emiratach 4 lata. Na pierwszą żonę musi być muzułmanka, oczywistym jest, że jeśli mamy do czynienia z krajem z zatoki Perskiej to musi być również z bogatego, arabskiego kraju. Pierwsza żona jest reprezentantką rodziny, pełni różne funkcje społeczne, udziela się, jej pozycja jest ważna dla rodziny, oczywiście musi być dziewicą. Druga lub trzecia żona może być z biedniejszego kraju arabskiego np Jordani, ale może to być również europejka. I tu rodzina nie patrzy aż tak bardzo na pochodzenie żony i nie jest tak surowa. Wszystkie żony muszą być traktowane tak samo, mieszkają oddzielnie, dostają taką samą pensje od męża, tyle samo samochodów, biżuterii, jeśli chcą mogą pracować, nie muszą. Jednak rzadziej więcej niż 3 żony. Tylko bardzo bogaci maja bo to świadczy o statusie. Zazwyczaj maja 1 lub max 2.Poza tym kolejny mit oni nie żenią się szybko. Najstarszy syn jest zobowiązany się szybko ożenić, bo on jest najważniejszy. Pozostali mają swobodę. Żenią się zazwyczaj po 30. Do ślubu trzymają czystość, ale tylko z przyszłą żoną. Z pros.. Tytutkami mogą uprawiać seks do woli.