Rihanna zasłania się przed fotoreporterami na lotnisku w Los Angeles, eksponując olbrzymi, ciążowy brzuch (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że Rihanna jest niezrównana w wywoływaniu kontrowersji. Mimo że od kilku lat nie wydała żadnej płyty, to jej nazwisko ciągle krąży w mediach i pojawia się w tytułach artykułów. Wokalistka obecnie nie planuje powrotu do muzyki, ponieważ nie musi się martwić o pieniądze. Jej majątek jest wyceniany na 1,4 miliarda dolarów, co czyni ją najbogatszą piosenkarką na świecie. Co więcej, wkrótce na świat przyjdzie jej drugie dziecko, co skutecznie odwraca jej uwagę od powrotu na scenę.