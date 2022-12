Rita Ora odsłania wyrzeźbiony brzuch w widowiskowej kreacji za 80 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Rita Ora długo walczyła o awans do celebryckiej pierwszej ligi, niestety jednak jej wysiłki długo nie przynosiły spodziewanych rezultatów. W celu przedłużenia swoich "5 minut" Brytyjka z albańskimi korzeniami imała się różnych zajęć: śpiewała, grała w filmach, a nawet jurorowała w talent shows takich jak "The Voice" czy "America's Next Top Model". Dopiero związek z uznanym reżyserem Taiką Waititi zapewnił jej upragniony splendor i przywileje.