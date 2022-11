MTV EMA 2022. Rita Ora pozuje w koronkowej sukience z dekoltem aż do pępka u boku starszego o 15 lat męża

Renata 9 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Wreszcie rozwiodłam się w piątek, z winy męża. Wszystko znalazłam w liście, w którym wyznał jej miłość. Była to miłość sanatoryjna, z którą utrzymywał kontakty, a ja byłam w domu poniewierana, co wrócił z randki, byłam bita, popychana, szarpana. Dlatego apeluję do wszystkich kobiet, abyście odważyły się na ten pierwszy krok.